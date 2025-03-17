ترتيب صلاح.. آرسين فينجر يختار أمتع 4 لاعبين بالعالم

كتب- محمد عبدالهادي:

أشاد المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي آرسنال، بالنجم المصري محمد صلاح، واضعًا إياه ضمن قائمة أكثر 4 لاعبين متعة في كرة القدم العالمية بالوقت الحالي.

رغم ابتعاد فينجر عن التدريب لما يقارب سبع سنوات، ورحيله عن آرسنال عام ٢٠١٨، إلا أنه لا يزال منخرطًا بقوة في عالم كرة القدم، حيث يشغل حاليًا منصب رئيس التطوير العالمي لكرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مما يعني أنه يبقى على تواصل دائم مع أبرز لاعبي العالم.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "GiveMeSport" البريطانية، قال فينجر: "أكثر ما يعجبني في مسيرة محمد صلاح هو تطوره المستمر، ففي كل موسم يسعى ليكون أفضل مما كان عليه."

وأضاف المدرب الفرنسي: "صلاح يلعب الآن بمجهود أقل مقارنة بالماضي، لكنه لم يفقد جودته، وهذا يؤكد أنه ليس مجرد موهبة عظيمة، بل لاعب يتمتع بذكاء كروي كبير أيضاً."

وتابع فينجر حديثه قائلاً: "صلاح تمكن من تحقيق التوازن بين رغبته في تسجيل الأهداف وصناعة اللعب، وهو ما انعكس على أدائه مع ليفربول".

وواصل: " لقد مر بمرحلة توتر مع ساديو ماني في الماضي، حيث كان كل منهما يسعى للتسجيل دون التعاون مع الآخر، لكنه أدرك الآن أن العظمة الحقيقية تأتي من الجمع بين التسجيل والصناعة، وهذا ما أتقنه بشكل مثالي هذا الموسم."

وعن أمتع 4 لاعبين من وجهة نظره وضع فينجر صلاح في المرتبة الأولي وخلفه كل من كيليان مبابي، ثم فينيسيوس جونيور، وكول بالمر.