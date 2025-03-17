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مصدر لمصراوي.. انضمام لاعبي الأهلي لمعسكر منتخب مصر

05:16 م الإثنين 17 مارس 2025

الأهلي

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شهدت الساعات الماضية انضمام لاعبو الأهلي الدوليين لمعسكر منتخب مصر الذي انطلق بالأمس، وذلك استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قد بدأ المعسكر التحضيري للفراعنة أمس الأحد، ولكن لم يتواجد لاعبو الأهلي واللاعبين المحترفين.

وكشف مصدر لمصراوي أن لاعبو الأهلي انضموا اليوم الاثنين للمعسكر الذي يقام على ستاد القاهرة الدولي.
وأختار حسام حسن من صفوف الأهلي 6 لاعبين للإنضمام للمنتخب هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل "كوكا".
جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الأفريقية الأولى بتصفيات كأس العالم مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.
ويعتلي الفراعنة صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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