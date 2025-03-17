بعد تأجيلها لوفاة الطبيب.. إعلان موعد مباراة برشلونة وأوساسونا

كتب- محمد عبدالهادي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين، رسميًا عن الموعد الجديد لإقامة المباراة المؤجلة بين برشلونة وأوساسونا، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وكان من المقرر أن تُقام المواجهة يوم 8 مارس، إلا أنها تأجلت في اللحظات الأخيرة بسبب وفاة طبيب النادي الكتالوني، وهو ما دفع لاعبي برشلونة إلى رفض خوض المباراة على ملعب "مونتجويك" احترامًا لرحيل الطبيب.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا المؤجلة

في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد الاتحاد الإسباني أن المباراة ستُقام يوم الخميس الموافق 27 مارس، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد حتى يومي 24 و25 من الشهر ذاته، حيث يخوض منتخب إسبانيا مواجهتين أمام هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

جدير بالذكر أن فريق برشلونة يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، متساويًا مع ريال مدريد، لكن الفريق الكتالوني لديه مباراة مؤجلة أمام أوساسونا، مما يمنحه فرصة للانفراد بالقمة.