نجم مانشستر سيتي يدافع عن محمد صلاح.. لا تنسوا انه صائم

كتب- محمد عبدالهادي:

برر النجم الإنجليزي ميكا ريتشاردز نجم مانشستر سيتي السابق وزميل محمد صلاح خلال فترة إحترافه بصفوف فيورنتينا عن فترة الصيام التهديفي التي يمر بها نجم الليفر خلال آخر مباراتين.

وكان صلاح قد فشل في تسجيل أو صناعة أي تمريره حاسمة خلال مباراتي باريس سان جيرمان بدوري الأبطال ونيوكاسل يونايتد بكأس الرابطة.

وفي حديثه عبر بودكاست "The Rest Is Football"، قال ريتشاردز "لا تنسوا أن محمد صلاح يصوم خلال شهر رمضان، وهو ما يعني أنه لا يتناول الطعام من شروق الشمس حتى غروبها، ربما يكون لهذا تأثير على أدائه في الملعب."

وأضاف: "من الطبيعي أن تتأثر مستويات الطاقة لديه مقارنة بما كان عليه وهو يتبع نظامه الغذائي المعتاد، ورغم ذلك، مجرد تواجده في الملعب ولعبه بهذا المستوى يُعد أمرًا رائعًا."

جدير بالذكر ليفربول ودع دوري ابطال اوروبا من دور ال16 علي يد باريس سان جيرمان وخسر لقب كأس كاراباو علي يد نيوكاسل يونايتد.