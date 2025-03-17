بعد بداية فترة التوقف الدولي.. موعد عودة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب - محمد القرش:

بدأت فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر مارس، اليوم الاثنين الموافق 17، حيث توقفت جميع الدوريات حول العالم بسبب التزامات المنتخبات في البطولات القارية.

ومع بداية فترة التوقف الدولي، يتساءل البعض عن موعد عودة مواجهات الدوري الإنجليزي الأقوى في العالم.

ومن المقرر أن تعود مواجهات البريميرليج يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025، مباراة أرسنال وفولهام.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن أرسنال الوصيف.

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