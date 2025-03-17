لاعب ليفربول السابق يُنصف محمد صلاح بعد حملة انتقادات قوية

كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب ليفربول السابق، جيمي كاراجر، عن محمد صلاح بعد وداع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا وخسارة كأس كاراباو.

وقال جيمي في تصريحات عبر موقع "Liverpool.com": "أرى أن هناك ضعف في سرعة هجوم ليفربول، وأشعر بالأسف تجاه محمد صلاح بعد تعرضه للكثير من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "لاعبو خط هجوم ليفربول جيديون لكنهم اعتمدوا كليا على صلاح، لذلك يجب التعاقد مع مهاجمين جدد".

وأوضح: "المهاجمين الذين يجب أن يتعاقد معهم ليفربول ليس من أجل مقاعد البدلاء، بل من أجل مساندة صلاح في المباريات الصعبة".

واختتم لاعب منتخب إنجلترا السابق: "رغم اقتراب ليفربول من الفوز بالدوري الإنجليزي، لكن الفريق يحتاج الكثير من العمل في الموسم المقبل".

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