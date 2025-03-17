مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

المصرية للاتصالات

- -
21:30

ديروط

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
21:30

بروكسي

دوري القسم الثاني-أ

بلدية المحلة

- -
21:30

المقاولون العرب

جميع المباريات

إعلان

لاعب ليفربول السابق يُنصف محمد صلاح بعد حملة انتقادات قوية

01:56 م الإثنين 17 مارس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (5)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (6)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (10)
  • عرض 12 صورة
    حزن محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    جيمي كاراجر
  • عرض 12 صورة
    جيمي كاراجر
  • عرض 12 صورة
    جيمي كاراجر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب ليفربول السابق، جيمي كاراجر، عن محمد صلاح بعد وداع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا وخسارة كأس كاراباو.

وقال جيمي في تصريحات عبر موقع "Liverpool.com": "أرى أن هناك ضعف في سرعة هجوم ليفربول، وأشعر بالأسف تجاه محمد صلاح بعد تعرضه للكثير من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "لاعبو خط هجوم ليفربول جيديون لكنهم اعتمدوا كليا على صلاح، لذلك يجب التعاقد مع مهاجمين جدد".

وأوضح: "المهاجمين الذين يجب أن يتعاقد معهم ليفربول ليس من أجل مقاعد البدلاء، بل من أجل مساندة صلاح في المباريات الصعبة".

واختتم لاعب منتخب إنجلترا السابق: "رغم اقتراب ليفربول من الفوز بالدوري الإنجليزي، لكن الفريق يحتاج الكثير من العمل في الموسم المقبل".

اقرأ أيضًا:

هل تعمد ميسي دهس قميص برشلونة؟ (فيديو)

بعد فوز أرسنال.. متى يمكن أن يحسم ليفربول الفوز بلقب الدوري الإنجليزي؟

"أحب الزمالك".. فرجاني ساسي يكشف موقفه من انتقال بن شرقي للأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان كأس كاراباو نيوكاسل يونايتد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

احذر | لو بتهدي قبله مش كفاية.. طريقة احتساب الرادار سرعة السيارة ؟
انخفاض 11 درجة وعودة الأمطار.. طقس أول 3 أيام في الـ10 الأواخر من رمضان