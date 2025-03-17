"أحب الزمالك".. فرجاني ساسي يكشف موقفه من انتقال بن شرقي للأهلي

كتب - محمد القرش:

استنكر لاعب خط الوسط التونسي، فرجاني ساسي، انتقال أشرف بن شرقي إلى النادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال فرجاني ساسي في تصريحات لموقع "foot24" التونسي: "امتلك ذكريات كثيرة ورائعة مع نادي الزمالك، وبالطبع أحب جماهيرهم مثلما يحبونني".

وأوضح: "إذا وضعت نفسي محل أشرف بن شرقي فلن انتقل إلى الأهلي، لكن هذه هي كرة القدم".

واختتم التونسي: "رأيت مباراة الزمالك ضد سموحة، وشاهدت الهدف الذي سجله سيف الدين الجزيري، وامتلك ذكريات رائعة مع فريق الزمالك".

يُذكر أن ساسي وبن شرقي سبق أن لاعبا معا في نادي الزمالك خلال الفترة من موسم 2019 حتى 2021.

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