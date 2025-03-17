بعد فوز أرسنال.. متى يمكن أن يحسم ليفربول الفوز بلقب الدوري الإنجليزي؟

كتب - محمد القرش:

بعد فوز أرسنال على تشيلسي بهدف نظيف يوم الأحد، تقلص فارق ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 12 نقطة، وهذا الفارق يعني أن الجماهير تفكر حتمًا في "متى" سيفوزون باللقب.

متى يستطيع ليفربول الفوز بلقب الدوري؟

ببساطة، يحتاج ليفربول إلى 16 نقطة أخرى من أصل 27 نقطة متاحة في مبارياته التسع المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان لقب البريميرليج.

وهذا من شأنه أن يمكنهم من حصد 86 نقطة، بعيدًا عن أقرب منافسيهم آرسنال، لأنه حتى لو فاز الجانرز بمبارياته التسع المتبقية فلن يتمكنوا من الوصول سوى إلى 85 نقطة.

ما هو أقرب موعد يمكن أن يفوز فيه ليفربول باللقب؟

أقرب موعد يمكن أن يحصد فيه ليفربول لقب البريميرليج هو يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025.

هذا في حال فوز ليفربول بمبارياته الثلاث المقبلة، إيفرتون وفولهام ووست هام، وخسارة أرسنال أمام فولهام وإيفرتون وبرينتفورد، وسيرفع ذلك رصيد ليفربول إلى 79 نقطة، متقدمًا بفارق 21 نقطة عن أرسنال قبل سبع مباريات من نهاية الموسم.

وفي هذا السيناريو، سيؤكد فشل أرسنال في الفوز على إيبسويتش تاون في مباراته التي ستنطلق في 20 أبريل، فوز ليفربول باللقب.

وإذا فاز المدفعجية في مباراتهم، فسيحتاج رجال آرني سلوت فقط إلى تجنب الهزيمة في مباراتهم خارج أرضهم أمام ليستر سيتي، ليؤكدوا تتويجهم باللقب.

وحتى لو نجح أرسنال في معادلة نتائج ليفربول الإيجابية، فإن فريق سلوت سيكون لديه الفرصة للفوز باللقب في يوم 3-4 مايو على أرض تشيلسي.

وفيما يتعلق بإمكانية فوز ليفربول باللقب على أرضه أمام أرسنال في عطلة نهاية الأسبوع 9-10 مايو، فإن المتصدر سيحتاج إلى إهدار النقاط ورؤية تقدمه يتقلص إلى سبع أو تسع نقاط حتى يحدث ذلك.