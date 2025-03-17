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قمة عربية مرتقبة.. قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا

10:35 ص الإثنين 17 مارس 2025

دوري أبطال آسيا

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كتب - محمد القرش:

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا عن مواجهات نارية، حيث أقيمت القرعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن تقام لقاءات ربع النهائي خلال الفترة من 25 أبريل 2025 حتى 27 من نفس الشهر، وتُلعب المباراة النهائية يوم 3 مايو.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي ضد غوانغجو الكوري الجنوبي

الأهلي السعودي ضد بوريرام يونايتد التايلاندي

يوكوهاما مارينوس الياباني ضد النصر السعودي

كاوازاكي فرونتال الياباني ضد السد القطري

نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الفائز من الهلال وغوانغجو ضد الفائز من الأهلي وبوريرام

الفائز من يوكوهاما والنصر ضد الفائز من كاوازاكي والسد

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