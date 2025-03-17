لماذا لم ينضم لاعبي الأهلي لمعسكر منتخب مصر حتى الآن؟

كتب - مراسل مصراوي:

بدأ معسكر منتخب مصر الوطني أمس الأحد، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانضم العديد من اللاعبين لمسعكر المنتخب، لكن ليس بينهم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" سبب عدم انضمام لاعبي المارد الأحمر لمعسكر الفراعنة.

وكشف المصدر أن الأهلي قرر الالتزام بالأجندة الدولية وعدم التحاق لاعبيه بالمعسكر قبل اليوم المحدد.

واختتم المصدر أن لاعبي المارد الأحمر سوف ينضمون لمعسكر الفراعنة غدا، استعدادا لمواجهة إثيوبيا.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وإثيوبيا يوم الجمعة الموافق 21 مارس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، خالد صبحي، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي فتحي، مصطفي محمد وأسامة فيصل.