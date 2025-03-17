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جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد رباعية برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

12:56 ص الإثنين 17 مارس 2025

الدوري الإسباني

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كتب - نهى خورشيد

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة (4-2)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد على ملعب ميتروبوليتانو ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف برشلونة كل من روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس (هدفين)، ولامين يامال، بينما أحرز أتلتيكو مدريد هدفيه عبر جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة، متصدرًا ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 56 نقطة في المركز الثالث، ليبتعد خطوة عن المنافسة على اللقب.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة: 60 نقطة (27 مباراة).

2- ريال مدريد: 58 نقطة (28 مباراة).

3- أتلتيكو مدريد: 57 نقطة (28 مباراة).

4- أتلتيك بيلباو: 52 نقطة (28 مباراة).

5- فياريال: 44 نقطة (28 مباراة).

6- ريال بيتيس: 44 نقطة (28 مباراة).

7- مايوركا: 40 نقطة (28 مباراة).

8- سيلتا فيغو: 39 نقطة (28 مباراة).

9- رايو فاليكانو: 37 نقطة (28 مباراة).

10- إشبيلية: 36 نقطة (28 مباراة).

11- خيتافي: 36 نقطة (28 مباراة).

12- ريال سوسيداد: 35 نقطة (28 مباراة).

13- جيرونا: 34 نقطة (28 مباراة).

14- أوساسونا: 33 نقطة (27 مباراة).

15- إسبانيول: 33 نقطة (28 مباراة).

16- فالنسيا: 28 نقطة (28 مباراة).

17- ألافيس: 27 نقطة (28 مباراة).

18- ليجانيس: 27 نقطة (28 مباراة).

19- لاس بالماس: 25 نقطة (28 مباراة).

20- بلد الوليد: 16 نقطة (28 مباراة).

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برشلونة أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني جدول ترتيب الدوري الإسباني ريال مدريد
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