ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف ليفاندوفسكي في مرمى أتلتيكو

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني، أمس الأحد، بفوز برشلونة على أتلتيكو مدريد برباعية مقابل هدفين.

وسجل لاعب ريال مدريد الفرنسي كليان مبابي هدفي في مباراة فياريال التي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما سجل ليفاندوفسكي هدف في مرمى أتلتيكو مدريد.

ويتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، البولندي ليفاندوفسكي، بفارق هدفين عن الفرنسي كيليان مبابي ثاني هدافي الدوري الإسباني.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- ليفاندوفسكي - برشلونة - 22 هدفا.

2- كيليان مبابي - ريال مدريد - 20 هدفا.

3- أنتي بوديمير - أوساسونا - 15 هدفا.

4- رافينيا - برشلونة - 13 هدفا.

5- أويهين سانسيت - أتلتيك بلباو - 13 هدفا.

6- أيوزي بيريز - فياريال - 11 هدفا.

7- دودي لوكابيكو - إشبيلية - 11 هدفا.