إثارة ومفاجآت.. نتائج مباريات يوم الأحد 16 مارس

كتب - محمد عبد السلام:

أقيم يوم الأحد الموافق 16 مارس، العديد من المواجهات المليئة بالإثارة والأهداف في معظم البطولات والدوريات الكبرى.

وشهد يوم الأحد تتويج فريق نيوكاسل يونايتد بكأس كاراباو على حساب نظيره ليفربول، وفوز برشلونة على نظيره أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني برباعية بعد التأخر بهدفين.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد تشيلسي - (1-0)

فولهام ضد توتنهام - (2-0)

ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد - (0-3)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

ليجانيس ضد ريال بيتيس - (2-3)

إشبيلية ضد أتلتيك بلباو - (0-1)

رايو فاليكانو ضد ريال سوسيداد - (2-2)

أوساسونا ضد خيتافي - (1-2)

أتلتيكو مدريد - برشلونة - (2-4)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

فينيزيا ضد نابولي - (0-0)

بولونيا ضد لاتسيو - (5-0)

روما ضد كالياري - (1-0)

فيورنتينا ضد يوفنتوس - (3-0)

أتالانتا ضد إنتر ميلان - (0-2)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

أولمبيك ليون ضد لو آفر - (4-2)

مونبلييه ضد سانت إيتيان - (0-2)

بريست ضد ستاد ريمس - (0-0)

ستراسبورج ضد تولوز - (2-1)

باريس سان جيرمان ضد أولمبيك مارسيليا - (3-1)

نتائج مباريات الدوري الألماني

بوخوم ضد آينتراخت فرانكفورت - (1-3)

هايدنهايم ضد هولشتاين كيل - (3-1)

شتوتجارت ضد باير ليفركوزن - (3-4)

نتائج مباريات كأس كاراباو



ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد - (1-2)