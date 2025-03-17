أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني
كتب - محمد عبد السلام:
فاز برشلونة في منافسات الجولة الثامنة والعشرين على نظيره أتلتيكو مدريد برباعية مقابل هدفين، على ملعب ميتروبوليتانو.
ألفاريز يفتتح التسجيل لأتليتيكو مدريد أمام برشلونة#الدوري_الإسباني #أتليتيكو_مدريد #برشلونة pic.twitter.com/4gwdlJw4Y2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2025
وسجل أهداف أتلتيكو كلا من، جوليان ألفاريز في الدقيقة 45، وألكسندر سورلوث في الدقيقة 70 من عمر المباراة.
روبرت ليفاندوفسكي يقلص الفارق أمام أتليتيكو مدريد! ⚽🔥
هل يعود برشلونة في النتيجة؟ 🤔💙❤️#الدوري_الإسباني #أتليتيكو_مدريد #برشلونة pic.twitter.com/Dbo5SzPz2B
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2025
وأحرز أهداف برشلونة كلا من، ليفاندوفسكي في الدقيقة 72، فيران توريس في الدقيقتين 78 و8+90، ولامين يامال في الدقيقة 2+90.
فيران توريس يدرك التعادل لبرشلونة أمام أتليتيكو مدريد#الدوري_الإسباني #أتليتيكو_مدريد #برشلونة pic.twitter.com/jJtyAYyx8j
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2025
وبهذا الفوز رفع برشلونة نقاطه إلى 60 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف نقاط أتلتيكو مدريد عند النقطة 56 ليبقى في المركز الثالث.
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أتليتكو مدريد يتقدم ويسجل الهدف الأول على برشلونة
جوليان الفاريز يسجل الهدف الأول
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— عمرو (@bt3) March 16, 2025
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جنوووووووووون برشلونة! برشلونة يسجل الرابع!
برشلونة 4-2 أتليتكو مدريد
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— عمرو (@bt3) March 16, 2025
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