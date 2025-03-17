أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

فاز برشلونة في منافسات الجولة الثامنة والعشرين على نظيره أتلتيكو مدريد برباعية مقابل هدفين، على ملعب ميتروبوليتانو.

وسجل أهداف أتلتيكو كلا من، جوليان ألفاريز في الدقيقة 45، وألكسندر سورلوث في الدقيقة 70 من عمر المباراة.





وأحرز أهداف برشلونة كلا من، ليفاندوفسكي في الدقيقة 72، فيران توريس في الدقيقتين 78 و8+90، ولامين يامال في الدقيقة 2+90.

وبهذا الفوز رفع برشلونة نقاطه إلى 60 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف نقاط أتلتيكو مدريد عند النقطة 56 ليبقى في المركز الثالث.









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أتليتكو مدريد يتقدم ويسجل الهدف الأول على برشلونة



جوليان الفاريز يسجل الهدف الأول

pic.twitter.com/MA8kikFJOT — عمرو (@bt3) March 16, 2025











