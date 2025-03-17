جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 29

كتب - محمد عبد السلام:

شهد اليوم الأحد، ختام مواجهات الجولة 29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل فترة التوقف الدولي المقرر لها شهر مارس الجاري.

وفاز أرسنال على نظيره تشيلسي بهدف دون رد، بينما انتصر مانشستر يونايتد على منافسه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول - 70 نقطة

2- أرسنال - 58 نقطة

3- نوتنجهام فورست - 54 نقطة

4- تشيلسي - 49 نقطة

5- مانشستر سيتي - 48 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد - 47 نقطة

7- برايتون - 47 نقطة

8- فولهام - 45 نقطة

9- أستون فيلا - 45 نقطة

10- بورنموث - 44 نقطة

11- برينتفورد - 41 نقطة

12- كريستال بالاس - 39 نقطة

13- مانشستر سيتي - 37 نقطة

14- توتنهام - 34 نقطة

15- إيفرتون - 34 نقطة

16- وست هام يونايتد - 34 نقطة

17- وولفرهامبتون - 26 نقطة

18- إبسويتش تاون - 17 نقطة

19- ليستر سيتي - 17 نقطة

20- ساوثهامبتون - 9 نقاط