صلاح ينفرد.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
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كتب - محمد عبد السلام:
انتهت منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، بفوز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي بثلاثية دون رد.
وسجل لاعب مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، هدف في التعادل مع برايتون بنتيجة 2-2.
ويتصدر المصري محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 6 أهداف عن النرويجي هالاند، ثاني هدافي الدوري الإنجليزي.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
1- محمد صلاح - ليفربول - 27 هدفًا
2- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 21 هدفًا
3- أليكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد - 19 هدفًا
4- كريس وود - نوتنجهام فورست - 18 هدفًا
5- برايان مبيومو - برينتفورد - 15 هدفًا
6- ويسا يوان - برينتفورد - 14 هدفًا
7- كول بالمر - تشيلسي - 14 هدفًا
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