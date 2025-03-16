صلاح ينفرد.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، بفوز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي بثلاثية دون رد.

وسجل لاعب مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، هدف في التعادل مع برايتون بنتيجة 2-2.

ويتصدر المصري محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 6 أهداف عن النرويجي هالاند، ثاني هدافي الدوري الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- محمد صلاح - ليفربول - 27 هدفًا

2- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 21 هدفًا

3- أليكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد - 19 هدفًا

4- كريس وود - نوتنجهام فورست - 18 هدفًا

5- برايان مبيومو - برينتفورد - 15 هدفًا

6- ويسا يوان - برينتفورد - 14 هدفًا

7- كول بالمر - تشيلسي - 14 هدفًا

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