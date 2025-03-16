"بعد هدفه في ليفربول".. دان بورن لاعب نيوكاسل يسجل رقما تاريخيا في كأس الرابطة الإنجليزية

كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، لينجح في حصد لقب بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وثنائية نيوكاسل في اللقاء جاءت عن طريق كلا من دان بورن، قبل أن يضيف زميله ألكساندر إيزاك الهدف الثاني للريدز في اللقاء.

ويعد هذا اللقب الأول لفريق نيوكاسل، منذ 70 عاما، حيث كان آخر لقب توج به الفريق في عام 1955 بعدما حصد لقب كأس إنجلترا، على حساب مان سيتى.

وسجل دان بورن لاعب فريق نيوكاسل رقما تاريخيا، بعدما نجح في تسجيل هدف فريقه الأول في مرمى نيوكاسل، ليصبح ثالث أكبر لاعب إنجليزي سنا، يسجل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعمر بعمر 32 عامًا 311 يومًا.

ويأتي بورن في المركز الثالث بقائمة أكبر اللاعبين سنا تسجيلا بالبطولة، خلف كلا من جورج ايستهام لاعب ستوك سيتي، الذي يحتل المركز الأول بعدما سجل في نسخة 1972 من البطولة بعمر 35 عامًا و163 يومًا، ويليه جون تيري لاعب تشيلسي الذي سجل في نسخة 2015 من البطولة، بعمر 34 عامًا و84 يومًا.

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