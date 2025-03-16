مانشستر يونايتد يفوز على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره ليستر سيتي، اليوم الأحد 16 مارس، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين، بنتيجة ثلاثية دون مقابل على ملعب كينج باور.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد كلا من، راسموس هويلوند في الدقيقة 28، وأليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 67، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد نقاطه إلى 37 ليحتل المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، وتوقف ليستر سيتي عند النقطة 17 ليبقى في المركز قبل الأخير.