مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
21:30

بروكسي

دوري القسم الثاني-أ

المصرية للاتصالات

- -
21:30

ديروط

دوري القسم الثاني-أ

بلدية المحلة

- -
21:30

المقاولون العرب

جميع المباريات

إعلان

مانشستر يونايتد يفوز على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

11:11 م الأحد 16 مارس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة مانشستر يونايتد و ليستر سيتي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره ليستر سيتي، اليوم الأحد 16 مارس، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين، بنتيجة ثلاثية دون مقابل على ملعب كينج باور.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد كلا من، راسموس هويلوند في الدقيقة 28، وأليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 67، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد نقاطه إلى 37 ليحتل المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، وتوقف ليستر سيتي عند النقطة 17 ليبقى في المركز قبل الأخير.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليستر سيتي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم.. بالصور الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة
ذروة الموجة الحارة وطقس بداية العشرة الأواخر في رمضان.. الأرصاد توضح وتُحذر