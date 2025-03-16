"حضروا بخروا".. حساب الفراعنة يحتفى بوصول بعثة المنتخب

كتب - نهى خورشيد

احتفل الحساب الرسمي لمنتخب مصر بوصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى القاهرة، استعدادًا لبدء معسكر مارس.

ونشر الحساب عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عددًا من صور وصول لاعبي الفراعنة، مصحوبة بأنغام أغنية “حضروا” لفرقة شارموفرز، في إشارة إلى جاهزية المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

يأتي ذلك استعدادًا لمعسكر مارس، المقرر انطلاقه غدًا، 16 مارس، استعدادًا لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواصلة عروضه القوية في التصفيات، حيث يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب نظيره الإثيوبي في الجولة الخامسة يوم الجمعة 21 مارس، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.