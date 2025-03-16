مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
21:30

بروكسي

دوري القسم الثاني-أ

المصرية للاتصالات

- -
21:30

ديروط

دوري القسم الثاني-أ

بلدية المحلة

- -
21:30

المقاولون العرب

جميع المباريات

إعلان

"حضروا بخروا".. حساب الفراعنة يحتفى بوصول بعثة المنتخب

10:36 م الأحد 16 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    وصول بعثة المنتخب
  • عرض 9 صورة
    وصول بعثة المنتخب
  • عرض 9 صورة
    وصول بعثة المنتخب
  • عرض 9 صورة
    وصول بعثة المنتخب
  • عرض 9 صورة
    وصول بعثة المنتخب
  • عرض 9 صورة
    وصول بعثة المنتخب
  • عرض 9 صورة
    وصول بعثة المنتخب
  • عرض 9 صورة
    وصول بعثة المنتخب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

احتفل الحساب الرسمي لمنتخب مصر بوصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى القاهرة، استعدادًا لبدء معسكر مارس.

ونشر الحساب عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عددًا من صور وصول لاعبي الفراعنة، مصحوبة بأنغام أغنية “حضروا” لفرقة شارموفرز، في إشارة إلى جاهزية المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

يأتي ذلك استعدادًا لمعسكر مارس، المقرر انطلاقه غدًا، 16 مارس، استعدادًا لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواصلة عروضه القوية في التصفيات، حيث يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب نظيره الإثيوبي في الجولة الخامسة يوم الجمعة 21 مارس، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بعثة المنتخب منتخب مصر حسام حسن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم.. بالصور الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة
ذروة الموجة الحارة وطقس بداية العشرة الأواخر في رمضان.. الأرصاد توضح وتُحذر