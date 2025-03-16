"للمرة الأولى في مسيرته مع الريدز".. محمد صلاح يسجل رقما سلبيا أمام نيوكاسل

كتب - يوسف محمد:

سجل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ومنتخب مصر، رقما سلبيا مع الريدز للمرة الأولى، منذ الانضمام إلى الفريق الإنجليزي، في عام 2017.

وشارك صلاح اليوم رفقة الريدز، في المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو"، أمام فريق نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وتعد هذه المرة الأولى، لصلاح منذ الانضمام إلى فريق ليفربول عام 2017، التي لا يتمكن خلالها، من القيام بأي تسديدة أو خلق أي فرصة على المرمى، طوال الـ 90 دقيقة.

وعلى الرغم من الأداء الكبير الذي يقدمه صلاح خلال الموسم الحالي رفقة الريدز، إلا أن فرصه تقلصت في الحصول على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في ظل توديع بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى خسارة لقب كأس الرابطة اليوم.

ويذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، برصيد 27 هدف وبفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند لاعب مان سيتي صاحب الـ 21 هدفا.

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