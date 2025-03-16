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الحسرة تظهر على صلاح بعد خسارة لقب كأس كاراباو (صور)

09:56 م الأحد 16 مارس 2025
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    حسرة صلاح بعد خسارة كأس كاراباو(3)
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كتب - محمد القرش:

خسر نادي ليفربول لقب كأس كاراباو، بعد السقوط أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وبعد المباراة وقف النجم المصري، محمد صلاح، في أرض ملعب ويمبلي وظهرت عليه علامات الحزن والحسرة.

وجاءت تلك الانتكاسة، بعد هزيمة موجعة أمام باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى وداعهم البطولة الأوروبية الكبرى.

وحصد نادي نيوكاسل يونايتد لقب كأس كاراباو للمرة الأولى في تاريخه، ويعد هذا هو اللقب الأول للفريق منذ 70 عاما عندما فازوا بكأس إنجلترا على حساب مانشستر سيتي في عام 1955.

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