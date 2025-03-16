المعلق أحمد الطيب يطالب بإعفاء صلاح من الانضمام لمنتخب مصر لهذا السبب

كتب - محمد القرش:

علق المعلق الرياضي المصري، أحمد الطيب، على خسارة محمد صلاح بطولتين خلال أسبوع مع ليفربول.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "أتمنى إعفاء و عدم انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر لمواجهة اثيوبيا وسيراليون".

وأضاف: "فى ظل الحالة التى يمر بها محمد صلاح ( نفسيّاً و بالتالى فنيّاً ) بعد الخروج من دورى أبطال أوروبا أمام سان جيرمان وخسارته اليوم حتى اللحظة أمام نيوكاسل فى نهائى كأس انجلترا".

وأوضح: "وذلك خلال أسبوع واحد وفقدان كل فرص الأفضل في العالم والتى كان متصدراً لكل الترشيحات".

واختتم: "من أسبوع مضى، وخاصة وأن حالة كل من مرموش ومصطفى محمد وتريزيجيه ممتازة، مع فرقهم ومع آخرين من نجوم منتخب مصر، أراه قرار فى صالح المنتخب وصلاح وحسام حسن المدير الفنى، والله أعلم".

يُذكر أن ليفربول ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور ثمن النهائي أمام باريس يوم الثلاثاء الماضي، بينما خسر نهالئي كأس كاراباو أمام نيوكاسل اليوم الأحد.