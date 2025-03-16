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تشكيل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

09:20 م الأحد 16 مارس 2025

برشلونة وأتلتيكو مدريد

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كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ميتروبوليتانو.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: كوندي - كوبارسي - مارتينيز - بالدي.
خط الوسط: كاسادو - بيدري - أولمو.
خط الهجوم: يامين يامال - ليفاندوفسكي - رافينيا.

تشكيل أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك
خط الدفاع: يورينتي - لي نورماند - لونجليه - رينيلدو.
خط الوسط: سيميوني - دي بول - باريوس - لينو.
خط الهجوم: جريزمان - ألفاريز.

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برشلونة أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني
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