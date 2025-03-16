أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في نهائي كأس كاراباو
كتب - محمد عبد السلام:
فاز فريق نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس كاراباو بعد الفوز على نظيره ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف، على ملعب ويمبلي.
سجل أهداف نيوكاسل يونايتد كل من: دان بران في الدقيقة 45، وألكسندر إيزاك في الدقيقة 52 من عمر المباراة.
وسجل هدف فريق ليفربول الوحيد اللاعب، فيدريكو كييزا في الدقيقة 4+90 من زمن المباراة.
وبهذا الفوز، توج فريق نيوكاسل يونايتد بكأس كاراباو لأول مرة في تاريخه على حساب ليفربول في موسم 2024/25.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) March 16, 2025
ايزاااااااااااااااااااك يسجل الهدف الثاني! فعلها ايزاك!
نيوكاسل يونايتد يقترب كثيرًا من كتابة التاريخ 🤍😱
نيوكاسل يونايتد 2-0 ليفربول
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دان بورن يفتتح التسجيل لنيوكاسل في شباك ليفربول#كأس_الرابطة_الإنجليزية #ليفربول_نيوكاسل pic.twitter.com/3XWH3DCn96
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2025
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ليفربووووووووووول يسجل! كييزا يسجل الهدف الأول!
لم تنتهي بعد! ليفربول يرفض الاستسلام
ليفربول 1-2 نيوكاسل يونايتد
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— عمرو (@bt3) March 16, 2025
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