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أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في نهائي كأس كاراباو

09:15 م الأحد 16 مارس 2025

خلال مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول

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كتب - محمد عبد السلام:

فاز فريق نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس كاراباو بعد الفوز على نظيره ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف، على ملعب ويمبلي.

سجل أهداف نيوكاسل يونايتد كل من: دان بران في الدقيقة 45، وألكسندر إيزاك في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وسجل هدف فريق ليفربول الوحيد اللاعب، فيدريكو كييزا في الدقيقة 4+90 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز، توج فريق نيوكاسل يونايتد بكأس كاراباو لأول مرة في تاريخه على حساب ليفربول في موسم 2024/25.










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