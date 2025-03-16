أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في نهائي كأس كاراباو

كتب - محمد عبد السلام:

فاز فريق نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس كاراباو بعد الفوز على نظيره ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف، على ملعب ويمبلي.

سجل أهداف نيوكاسل يونايتد كل من: دان بران في الدقيقة 45، وألكسندر إيزاك في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وسجل هدف فريق ليفربول الوحيد اللاعب، فيدريكو كييزا في الدقيقة 4+90 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز، توج فريق نيوكاسل يونايتد بكأس كاراباو لأول مرة في تاريخه على حساب ليفربول في موسم 2024/25.











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ايزاااااااااااااااااااك يسجل الهدف الثاني! فعلها ايزاك!



نيوكاسل يونايتد يقترب كثيرًا من كتابة التاريخ 🤍😱



نيوكاسل يونايتد 2-0 ليفربول

pic.twitter.com/g0g6qNw0X8 — عمرو (@bt3) March 16, 2025















