لا يستسلم.. برشلونة يفوز على أتلتيكو مدريد بـ ريمونتادا مثيرة بالدوري الإسباني

متابعة - محمد القرش:

يلاقي نادي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي - كوبارسي - مارتينيز - بالدي.

خط الوسط: كاسادو - بيدري - داني ألمو.

خط الهجوم: لامين يامال - ليفاندوفسكي - رافينيا.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: يورينتي - لي نروماند - لينجليه - ماندافا.

خط الوسط: سيميوني - دي بول - باريوس - لينو.

خط الهجوم: جريزمان - ألفاريز.

ملخص مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

بداية المباراة

ألفاريز يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، تعلو العارضة في الدقيقة 3

لامين يامال يسدد كرة تصتدم بالقائم الأمين لمرمى أتلتيكو مدريد في الدقيقة 6

تسديدة من كوندي يتصدى لها دفاعات أتلتيكو في الدقيقة 13

مرور نصف ساعة ومازال التعادل السلبي قائم

جوليان ألفاريز يحرز الهدف الأول لأتليتكو مدريد في الدقيقة 45

نهاية الشوط الأول بتقدم أتلتيكو على برشلونة

بداية الشوط الثاني

لامين يامال سدد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر إلى خارج الملعب في الدقيقة 50

كرة رأسية من ليفاندوفسكي بعيده عن المرمى في الدقيقة 59

سورلوث يسجل الهدف الثاني لأتليتيكو مدريد في الدقيقة 70

ليفاندوفسكي يسجل هدف برشلونة الأول في الدقيقة 72

نزول فيران توريس وإريك جارسيا بدلا من كاسادو وداني ألمو في الدقيقة 67

فيران توريس يسجل هدف تعادل برشلونة في الدقيقة 78

لامين يامال يسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 90+2

فيران توريس يسجل الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 90+8

انتهاء المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 4-2