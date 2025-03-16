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منتخب مصر للشباب يطير إلى قطر للمشاركة في دورة دولية

09:03 م الأحد 16 مارس 2025

بعثة منتخب مصر للشباب

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كتب - نهى خورشيد

غادرت بعثة منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، بقيادة المدير الفني أسامة نبيه مساء اليوم الأحد إلى الدوحة، للمشاركة في البطولة الدولية الودية التي تضم منتخبات قطر، كرواتيا، والإمارات، خلال الفترة من 16 إلى 26 مارس الجاري، استعدادًا لخوض كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة في كوت ديفوار.

وتضم قائمة المنتخب 28 لاعبًا، من بينهم عبد المنعم تامر، أحمد وهب، محمد سمير، إبراهيم عادل، ومحمد عبد الله، إلى جانب الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه.

وسيفتتح منتخب مصر مشواره في الدورة بمواجهة قطر يوم 19 مارس، ثم يلتقي الإمارات في 22 مارس، ويختتم مبارياته أمام كرواتيا يوم 26 مارس.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية قبل السفر، حيث فاز على الفريق الأول لنادي زد إف سي بنتيجة 2-1، سجل خلالها الأهداف عمر خضر وتيبو جابريال.

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بعثة منتخب مصر للشباب أسامة نبيه قطر
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