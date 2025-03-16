أكثر ظلمًا.. تعليق رئيس أتليتكو مدريد بعد أزمة ركلة جزاء دوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار قرار الحكم بإلغاء ركلة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا جدلًا واسعًا، بعدما شهدت تسديدة جوليان ألفاريز حالة تحكيمية مثيرة ليتم الغائها بعدما بدا أنها لمست قدمه مرتين قبل دخولها المرمى.

وعقب خروج فريقه بركلات الترجيح يوم الأربعاء الماضي أمام ريال مدريد، عبّر إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، عن استيائه من تقنية الفيديو المساعد (VAR)، معتبرًا أنها أداة تزيد من الظلم بدلًا من تحقيق العدالة في كرة القدم.

وفي تصريحات قوية، نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأحد، قال سيريزو أن فريقه سيواصل القتال في المنافسات المتبقية، رغم شعوره بالضرر من قرارات التحكيم.

وتابع: "قبل مواجهة ريال مدريد، كنا في سباق المنافسة على جميع الألقاب الثلاثة، لكن في تلك الليلة، ألحقت تقنية الفيديو ضررًا كبيرًا بنا وأخرجتنا من البطولة".

وأضاف: "لطالما كنت معارضًا لاستخدام تقنية الفيديو، وليس فقط بسبب هذا ركلة الجزاء الأخيرة، بل لأنها أداة غير موثوقة وتثير الكثير من الجدل، رغم الاعتقاد السائد بأنها جاءت لتحقيق العدالة في كرة القدم".

وأختتم سيريزو تصريحاته: "في رأيي، هذه التقنية زادت من الظلم وأثارت المزيد من المشكلات، مما أدى إلى تصاعد الانتقادات ضد الحكام، لكن في النهاية، لا مجال لتغيير النتيجة، وعلينا المضي قدمًا".