صفقة الموسم.. برشلونة يعرض 70 مليون يورو لضم نجم ليفربول

كتب- محمد عبدالهادي:

بدأ فريق برشلونة ترتيب أوراقه مبكرًا استعدادًا لانطلاق الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك من خلال وضع أولوياته بضم نجم ليفربول.

ورغم أن هناك صعوبة لدى الفريق الكتالوني حول التعاقد مع لاعبين جدد بسبب تقييده بقواعد اللعب النظيف، إلا أن هناك محاولات مكثفة لإنهاء التعاقد مع لاعب ليفربول لويس دياز البالغ من العمر 28 عامًا.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ديكو المدير الرياضي لفريق برشلونة يرغب في ضم النجم الكولومبي لويس دياز لاعب فريق ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يراقب الثنائي لويس دياز والسويدي ألكسندر إيزاك لاعب فريق نيوكاسل يونايتد، ولكن الأخير أصبح بعيدًا عن المفاوضات بعدما طلب ناديه 120 مليون يورو.

لويس دياز يحلم بالاحتراف في برشلونة

أوضحت الصحيفة في تقريرها أ، والد لويس دياز أكد أن نجله يحلم باللعب بقميص برشلونة، لذلك المفاوضات قد تتم بسهولة بين ليفربول والفريق الكتالوني بسبب رغبة اللاعب.