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صلاح أساسياً..تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي

04:19 م الأحد 16 مارس 2025

محمد صلاح

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كتب ـ محمد الميموني:

استقر آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي لموسم 2024/25.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل

ويواجه ليفربول نظيره نيوكاسل اليوم الأحد 16 مارس، في نهائي كأس الرابطة لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء على ستاد ويمبلي وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الراعي الرسمي للبطولة.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

- حراسة المرمى: كيليهر.

- خط الدفاع: كوانساه، فان دايك، كوناتي، روبرتسون.

- خط الوسط: ماك اليستر، جرافينبيرش، سويوسلاي.

- خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، دياز.

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آرني سلوت ليفربول كأس الرابطة الإنجليزي موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل
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