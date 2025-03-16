صلاح أساسياً..تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي

كتب ـ محمد الميموني:

استقر آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي لموسم 2024/25.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل

ويواجه ليفربول نظيره نيوكاسل اليوم الأحد 16 مارس، في نهائي كأس الرابطة لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء على ستاد ويمبلي وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الراعي الرسمي للبطولة.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

- حراسة المرمى: كيليهر.

- خط الدفاع: كوانساه، فان دايك، كوناتي، روبرتسون.

- خط الوسط: ماك اليستر، جرافينبيرش، سويوسلاي.

- خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، دياز.