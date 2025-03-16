صلاح أساسياً..تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي
كتب ـ محمد الميموني:
استقر آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي لموسم 2024/25.
موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل
ويواجه ليفربول نظيره نيوكاسل اليوم الأحد 16 مارس، في نهائي كأس الرابطة لموسم 2024/25.
وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء على ستاد ويمبلي وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الراعي الرسمي للبطولة.
ومن المقرر أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:
- حراسة المرمى: كيليهر.
- خط الدفاع: كوانساه، فان دايك، كوناتي، روبرتسون.
- خط الوسط: ماك اليستر، جرافينبيرش، سويوسلاي.
- خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، دياز.
فيديو قد يعجبك: