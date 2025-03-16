ضحيته المفضلة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام نيوكاسل قبل صدام الليلة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول لخوض مهمة جديدة مساء اليوم الأحد، وذلك عندما يقود فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات نهائي كأس الرابطة "كاراباو".

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل

وتنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة bein Sports HD 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

أرقام محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد

يعتبر فريق نيوكاسل يونايتد أحد ضحايا محمد صلاح المفضلة، بعدما خاض أمامه 17 مباراة:

وتمكن صلاح خلال 17 مباراة خاضها أمام نيوكاسل من تحقيق الآتي:

نجح في تسجيل 10 أهداف في شباك نيوكاسل.

نجح في صناعة 8 تمريرات حاسمة.

فاز في 13 مباراة من أصل 17.

تعادل في 4 مباريات ولم يتلقى أي هزيمة ضد نيوكاسل.

محمد صلاح ثانِ أكثر هدافي ليفربول أمام نيوكاسل برصيد 13 هدفًا خلف مايكل أوين المتصدر ب14 هدفًا.

تاريخ مواجهات ليفربول ونيوكاسل

سبق وأن التقى فريقي ليفربول ونيوكاسل في 183 مباراة سابقة بجميع المسابقات، ويمتلك رفاق صلاح الأفضلية في نسب الفوز.

تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز في 91 لقاءً، بينا فاز نيوكاسل في 48 مباراةً، وحضر التعادل بينهما في 44 مواجهةً.