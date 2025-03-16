روبرتسون يثير الجدل عن مستقبل محمد صلاح: "الأمر سينتهي قريبًا"

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث اللاعب أندرو روبرتسون، لاعب فريق ليفربول وزميل محمد صلاح نجم الريدز، عن مستقبل الفرعون المصري في ظل اقتراب نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وفي تصريحات عبر شبكة "ليفربول إيكو"، قال أندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول: " فكرة رحيل عدد من اللاعبين بنهاية الموسم هو أمر طبيعي، فمنذ قدومي إلى النادي منذ سنوات طويلة وهناك لاعبين يرحلون كل عام".

وتابع: " الجماهير دائمًا ما تحب تواجد وجوه جديدة في الفريق، وأحيانًا تريد رحيل بعض اللاعبين، هذا جزء من طبيعة أي نادٍ".

وواصل روبرتسون: "إذا نظرنا لأعمار اللاعبين في الفريق سنجد معظمهم تجاوز الثلاثون، ولكن أغلبهم يريد البقاء، ونحن كلاعبين نشاركهم في هذه الرغبة".

وأختتم تصريحاته: " علينا ألا ننظر للاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية العام على أنه الوداع الأخير، وأتوقع أن ينتهي الأمر قريبًا".