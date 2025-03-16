إضراب 1000 لاعب في الدوري الكولومبي بسبب رابطة الأندية.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تشهد كرة القدم في كولومبيا أزمة متصاعدة بعد تصويت عدد كبير من اللاعبين لصالح الإضراب، بسبب تعثر المفاوضات مع الاتحاد المحلي ورابطة الدوري حول عدة مطالب جوهرية.

ويأتي هذا التحرك في ظل خلافات مستمرة بشأن حقوق اللاعبين ولوائح تنظيمية أساسية، مما اضطر اللاعبين؛ لإعلان اضرابهم عن خوض المباريات حتى التوصل لاتفاق.

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو"، اليوم الأحد، أن أكثر من ألف لاعب في كولومبيا صوتوا لصالح الإضراب، نتيجة تعثر المفاوضات مع الاتحاد المحلي لكرة القدم ورابطة دوري الدرجة الأولى.

وأوضح "فيفبرو" أن الطرفين توصلا في يناير الماضي إلى اتفاقات جزئية، وكان من المفترض استكمال المحادثات خلال فبراير لمناقشة بقية المطالب الرئيسية التي طرحتها رابطة اللاعبين، ومع ذلك، لم تفِ المرحلة الثانية من المفاوضات بتوقعات اللاعبين، مما دفعهم للتصعيد.

وشدد "فيفبرو" أن الجمعية العمومية شهدت تصويت 1221 لاعبًا من دوري الدرجة الأولى للرجال، ودوري الدرجة الثانية للرجال، ودوري السيدات، حيث اختار 87.4% منهم (1067 صوتًا) الإضراب.

وأكد الاتحاد الدولي للاعبين أن الخلاف لا يزال قائماً حول تسع مطالب جوهرية، تشمل:

نظام اللاعبين، وقانون الانضباط، والدقائق الفردية، والسياسات الصحية، والمباراة السنوية للمنتخب الكولومبي، والمشاركة في حقوق البث التلفزيوني، والاجتماعات مع لاعبي المنتخب الكولومبي، وتذاكر المباريات، والبروتوكول ضد التمييز والتحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي هذا السياق قال ارلوس جونزاليس بوتشي، المدير التنفيذي لاتحاد اللاعبين الكولومبي إنه تم إبلاغ وزارة العمل بقرار الإضراب يوم الأربعاء الماضي، وينص قانون العمل الكولومبي على فترة تتراوح بين يومي عمل وعشرة أيام عمل بعد إبلاغ وزارة العمل بقرار العمال.

وأشار ينتظر انتهاء المهلة المحددة وسيتم عقد اجتماع بنهاية الأسبوع الجاري، وهناك تواصل دائم مع رؤساء الأندية لحل هذه الأزمة.