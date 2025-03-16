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بالقوة الضاربة.. هانز فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة أتلتيكو مدريد

02:06 م الأحد 16 مارس 2025
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    خلال مباراة برشلونة وبنفيكا
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    لاعب برشلونة
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    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
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    برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
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    برشلونة وسوسيداد
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    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو
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    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
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    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
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    فيتور روكي لاعب برشلونة
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    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
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    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
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    خلال مباراة برشلونة وريال بيتيس
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    فيتور روكي لاعب برشلونة السابق (2)
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن القائمة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة أتليتكو مدريد، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة مباراة برشلونة وأتليتكو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1، وسوف يعلق على اللقاء حفيظ دراجي.

قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: إيناكي بينيا، فوتشيك تشيزني، دييجو كوشين.

خط الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، جول كوندي، إيريك جارسيا، جيرارد مارتين، هيكتور فورت.

وسط الملعب: فرينكي دي يونج، جافي، بيدري، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، داني أولمو، بابلو توري.

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، باو فيكتور.

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برشلونة قائمة برشلونة هانز فليك أتليتكو مدريد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد
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