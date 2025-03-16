أسطورة ليفربول: لاعبو الريدز لن يستطيعوا سد فراغ محمد صلاح حال رحيله

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحد أساطير نادي ليفربول، جون ألدريدج، إن لاعبي ناديه الحاليين لن يستطيعوا سد الفراغ حال رحيل محمد صلاح عن صفوف الريدز بنهاية تعاقده مع النادي.

وأشار ألدريدج، عبر مقاله بصحيفة "Sunday World" اليوم الأحد، إلى أن محمد صلاح كان له دورًا كبيرًا في تغطية العيوب التي يعاني منها فريق ليفربول في ظل انهيار مانشستر سيتي وتراجع أرسنال، منوهًا إلى أن لاعبي الريدز لم يتمكنوا من سد الفراغ بدلاً من صلاح حين لم يكن في أفضل حالاته خلال المباراتين.

ونوه أسطورة ليفربول إلى أنه لا يعلم ماذا سيحدث مع صلاح مع نهاية تعاقده ولكن أعلم أن إذا طالت المدة دون حل ستزداد فرص رحيله بالانتقالات الصيفية، مضيفًا:"إذا أنقصنا أهداف محمد صلاح مع ليفربول فلن يكون الفريق بترتيبه الحالي في الدوري الإنجليزي؛ المهاجمين الآخرين جميعهم غير قادرين على التسجيل".

وأتم ألدريدج تصريحاته بالتنويه إلى أن ليفربول في حاجة للتعاقد مع مهاجم جديد حال رحيل صلاح:"لكن أعتقد أنهم بحاجة إلى هذا التعاقد الكبير حتى لو استمر صلاح".

ويستعد صلاح لخوض نهائي كأس الرابطة مع ليفربول مساء اليوم الأحد أمام نظيره نيوكاسل.

اقرأ أيضًا:

"الأعلى تقييما".. ماذا قدم بنتايج مع الزمالك أمام سموحة؟

ريال مدريد يهدد بعدم استكمال الدوري الإسباني على غرار الأهلي.. ما القصة؟