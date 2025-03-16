ريال مدريد يهدد بعدم استكمال الدوري الإسباني على غرار الأهلي.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، حالة من التوتر وبداية أزمة كبيرة بين الاتحاد الاسباني لكرة القدم ونادي ريال مدريد، وذلك على غرار واقعة مباراته الأخيرة ضد فياريال.

ما قصة تهديد ريال مدريد بعدم استكمال الدوري الإسباني؟

بداية الأزمة كانت باعتراض نادي ريال مدريد على خوض مباراة فياريال أمس السبت بالدوري الإسباني والتي فاز فيها بنتيجة 2-1.

واعترض المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي على خوض الفريق مباراة فياريال بعد خوض مباراة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال يوم الأربعاء، حيث لم يحصل الفريق على مدة راحة قانونية.

من جانبه قال أنشيلوتي أن الاتحاد الإسباني لا يحترم قوانين "فيفا"، وذلك بمنح أي فريق مدة لا تقل عن 72 ساعة قبل خوض أي مباراة أخرى.

وتقدم الريال بشكوى رسمية بسبب خوضه لمباراة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 بدوري والتي امتدت لأكثر من 120 دقيقة، وخوضه مباراة فياريال أمس السبت، حيث لم يحصل الفريق سوى على راحة امتدت لـ 67 ساعة فقط.

ريال مدريد يهدد بعدم استكمال الدوري الإسباني

أبدي كارلو أنشيلوتي غضبه من عدم تأجيل مباراة فياريال وقال: "لقد طلبنا من الرابطة تأجيل اللقاء مرتين ولكنها لم تستجيب إذا حدث هذا مرة أخري فلن نخوض المباراة ونلعب مباريات الدوري الإسباني".

ومن جانبه كشف برنامج الشيرينجيتو الإسباني أن نادي ريال مدريد هدد بعدم لعب مبارياته في إسبانيا في حال عدم احترام بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حصول الفريق على راحة 72 ساعة على الأقل بين المباريات وهو ما لم يحدث في اليومين الماضيين.