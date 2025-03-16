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موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

01:16 م الأحد 16 مارس 2025

مباراة أرسنال وتشيلسي

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كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي أرسنال نظيره تشيلسي اليوم الأحد 16 مارسن ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي

وتقام المباراة في تمام الساعة 3:30 عصراً وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الراعي الرسمي للبطولة وسيعلق عصام الشوالي على أحداث مباراة اليوم.

ترتيب أرسنال وتشيسلي بالدوري الإنجليزي

يذكر أن أرسنال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

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مباراة أرسنال وتشيلسي الدوري الإنجليزي أرسنال تشيلسي
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