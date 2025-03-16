بعنوان الثأر.. 8 معلومات هامة عن صدام برشلونة و أتلتيكو مدريد الليلة

كتب- محمد عبدالهادي:

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد، وذلك على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

ويخوض فريق برشلونة لقاء الليلة بحثًا عن اعتلاء صدارة الدوري وخطف المركز الأول من ريال مدريد، بينما أتلتيكو يبحث عن مداواة جراحه بعد هزيمته من غريمه الريال في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية، أبرز 8 معلومات عن مباراة برشلونة و أتلتيكو مدريد كالتالي:

1- التقى فريقا برشلونة وأتلتيكو مدريد في 243 مباراة سابقة، فاز الفريق الكتالوني في 110 مباراة، حقق أتلتيكو الفوز في 77 لقاء، وحضر التعادل بينهما في 57.

2- تبلغ القيمة السوقية لفريق برشلونة 1.01 مليار يورو، بينما تبلغ قيمة أتلتيكو مدريد 496.80 مليون يورو.

3- لامين يامال هو أغلى لاعب في صفوف الفريقين، حيث تبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو.

4- يعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق هو الهداف التاريخي لمباريات الفريقين برصيد 32 هدفاً.

5- يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 56، ويتصدر الجدول ريال مدريد برصيد 60 نقطة.

6- برشلونة يبحث عن انتصاره السابع على التوالي والثامن له في آخر 9 مباريات.

7- أتليتكو مدريد خسر آخر مباراتين له، بعدما تلقى الهزيمة من ريال مدريد بدوري الأبطال، وخسر من خيتافي 2-1 بالجولة الماضية من الدوري الإسباني.

8- مباراة الليلة تحمل طابع الثأر، حيث أن فريق برشلونة لم يتذوق طعم الهزيمة في أي مباراة خاضها منذ بداية عام 2025، وآخر مباراة خسرها كانت أمام أتليتكو في 21 ديسمبر الماضي بالدوري.