محمد صلاح وكأس الرابطة.. هل يكون التتويج الأخير أمام نيوكاسل الليلة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "ويمبلي" الذي يحتضن نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" بين فريقي نيوكاسل يونايتد وليفربول.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ونيوكاسل، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة bein Sports HD بتعليق علي سعيد الكعبي.

محمد صلاح يبحث عن لقبه الرابع بكأس الرابطة

ويخوض صلاح مباراة اليوم بحثًا عن تحقيق الفوز على نيوكاسل وحصد لقب البطولة، ليتوج بأول ألقابه مع الريدز هذا العام.

كما قد تكون مباراة نهائي كأس الرابطة بين ليفربول ونيوكاسل اليوم الأحد، هو النهائي الأخير للفرعون المصري محمد صلاح في البطولة بقميص الريدز، وذلك في حال رحيله بنهاية هذا الموسم عن الليفر بعدما لم يتوصل الطرفان حتى كتابة هذه السطور لاتفاق على تمديد التعاقد.

يذكر أن صلاح سبق له التتويج ببطولة كأس الرابطة الانجليزية "الكاراباو" في 3 مرات من قبل بقميصي تشيلسي في 2015، وبقميص ليفربول مرتين في 2022 و 2024.