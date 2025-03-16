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موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة في نهائي كأس الرابطة

11:49 ص الأحد 16 مارس 2025

مباراة ليفربول ونيوكاسل

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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه ليفربول نظيره نيوكاسل اليوم الأحد 16 مارس، في نهائي كأس الرابطة لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء على ستاد ويمبلي وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الراعي الرسمي للبطولة.

وسبق والتقى فريق ليفربول ونيوكاسل يونايتد في 64 مباراة من قبل نهائي الرابطة، حسم رفقاء محمد صلاح 38 لقاء لصالحهم، في المقابل 13 فوزًا لصالح الماكبايس، بينما أنهى التعادل 13 مواجهة سابقة.

ويذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة بينما يحتل نيوكاسل المركز السادس برصيد 47 نقطة.

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مباراة ليفربول ونيوكاسل نهائي كأس الرابطة
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