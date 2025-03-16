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"تفوق للريدز".. تاريخ مواجهات ليفربول ونيوكاسل يونايتد قبل مباراة اليوم

05:24 ص الأحد 16 مارس 2025
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    لاعبو ليفربول يواسون نونيز دون صلاح (4)
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    لاعبو ليفربول يواسون نونيز دون صلاح (3)
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    نيوكاسل يونايتد
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    خلال مباراة نيوكاسل وارسنال
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    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
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    لاعبو ليفربول من مباراة نيوكاسل
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    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
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    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
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    محمد صلاح يهدر ركلة جزاء أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024
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    جويلينتون لاعب نيوكاسل يونايند
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    ليفربول يفوز على نيوكاسل برباعية
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    لاعبو نيوكاسل يونايتد
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    ليفربول ضد نيوكاسل
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره نيوكاسل اليوم الأحد، في إطار نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ويمبلي".

ويطمح أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول ولاعبي فريقه إلى تحقيق لقب البطولة، من أجل مصالحة الجماهير، بعد الهزيمة الأخيرة من باريس سان جيرمان الفرنسي، وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا، من دور ال 16.

تاريخ مواجهات ليفربول ونيوكاسل

وستكون هذه هي المواجهة رقم 184 التي تجمع بين الريدز ونيوكاسل في مختلف البطولات، حيث سبق أن تواجها الفريقين معا من قبل، في 183 مباراة.

وخلال 183 مباراة سابقة جمعت الفريقين معا، تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز في 91 مباراة وتلقى الهزيمة في 48 مباراة وحضر التعادل بين الفريقين في 44 لقاء.

وتمكن لاعبو ليفربول من تسجيل 323 هدف في مرمى نيوكاسل، فيما تلقت شباكهم 220 هدفا فقط.

ويعد مايكل أوين لاعب ليفربول ونيوكاسل السابق، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معا، برصيد 14 هدفا، ويليه النجم المصري محمد صلاح صاحب الـ 10 أهداف.

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ليفربول كأس كاراباو كأس الرابطة الإنجليزية موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل الدوري الإنجليزي
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