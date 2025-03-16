كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره نيوكاسل اليوم الأحد، في إطار نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ويمبلي".

ويطمح أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول ولاعبي فريقه إلى تحقيق لقب البطولة، من أجل مصالحة الجماهير، بعد الهزيمة الأخيرة من باريس سان جيرمان الفرنسي، وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا، من دور ال 16.

تاريخ مواجهات ليفربول ونيوكاسل

وستكون هذه هي المواجهة رقم 184 التي تجمع بين الريدز ونيوكاسل في مختلف البطولات، حيث سبق أن تواجها الفريقين معا من قبل، في 183 مباراة.

وخلال 183 مباراة سابقة جمعت الفريقين معا، تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز في 91 مباراة وتلقى الهزيمة في 48 مباراة وحضر التعادل بين الفريقين في 44 لقاء.

وتمكن لاعبو ليفربول من تسجيل 323 هدف في مرمى نيوكاسل، فيما تلقت شباكهم 220 هدفا فقط.

ويعد مايكل أوين لاعب ليفربول ونيوكاسل السابق، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معا، برصيد 14 هدفا، ويليه النجم المصري محمد صلاح صاحب الـ 10 أهداف.

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