"بعد قيادته نانت للفوز".. مصطفي محمد ينشر صورة مع نجله ويوجه له رسالة

كتب - نهى خورشيد

نشر مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، صورة جديدة رفقة نجله "مالك" بعد انتهاء المباراة التى جمعتهم اليوم أمام ليل.

وكتب مصطفي على الصورة التى نشرها عبر حسابه على منصة"إكس":"اغلي من الياقوت".

وقاد مصطفي محمد فريقه، للفوز على ليل بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لا بوجوار، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

ورفع نانت رصيده بعد الفوز إلى النقطة 27 فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.