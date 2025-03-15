مرموش يوجّه رسالة إلى جماهير السيتي بعد التعادل أمام برايتون

كتب - نهى خورشيد

وجه الدولي المصري عمر مرموش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، رسالة خاصة إلى جماهير السماوي، بعد التعادل اليوم أمام برايتون.

ونشر مرموش عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " مجموعة من الصور من لقاء اليوم مع تعليق:"+1، نريد دائمًا المزيد، نراكم بعد الفاصل".

وسجل مرموش هدف السيتي الثاني في شباك برايتون، في اللقاء الذي انتهى بينهما اليوم السبت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

وشهدت قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس، استدعاء مرموش لمواجهتي إثيوبيا و سيراليون ضمن منافسات الجولة الخامسة و السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.