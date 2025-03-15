لا يوجد معيار واضح.. مدرب حراس منتخب مصر يعلق على قائمة حسام حسن

كتب - نهى خورشيد

أبدى زكى عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، استغرابه من بعض اختيارات المدير الفني حسام حسن لقائمة الفراعنة، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين الذين استبعدهم كانوا يستحقون التواجد نظرًا لمستواهم الجيد في الفترة الأخيرة.

وقال عبدالفتاح في تصريحات لمصراوي:"حسام هو حسام، لن يتغير، لديه قناعاته الخاصة في اختيارات اللاعبين، سواء في من يحبهم أو من يفضل استبعادهم، لكن بعض قراراته تثير التساؤلات، مثل عدم اختياره لأحمد الشناوي رغم أنه قدم أداءً مميزًا في الفترة الماضية".

وأضاف:"الأمر لا يقتصر على الشناوي فقط، بل يمتد أيضًا إلى عمر جابر وإمام عاشور، فهما من العناصر التي كان يجب أن تكون ضمن القائمة".

وتابع مدرب حراس الفراعنة الأسبق:"لا يوجد معيار واضح للاختيارات، فلو كان هناك رؤية ثابتة، فلماذا لم يتم ضم ظهير أيسر مثل محمد أشرف من زد أو أي لاعب آخر من الدوري المصري؟ حتى أحمد دِبيس كان يمكنه أن يكون خيارًا، لكن بدلاً من ذلك، تم ضم كوكا، رغم أنه لم يشارك مع الأهلي في الفترة الماضية".

وعن الهجوم، أوضح: "بالنسبة لمحمد صلاح وعمر مرموش، فلا شك أن وجودهما مهم جدًا داخل المنتخب، ومعهما محمود حسن تريزيجيه".

وأتم:"هؤلاء اللاعبون لن يكون دورهم فقط داخل الملعب، بل سيكون لهم تأثير كبير أيضًا خارجه، من خلال المساهمة في حل أي خلافات قد تنشأ بين اللاعبين والجهاز الفني، وهو أمر ضروري لاستقرار المنتخب خلال الفترة المقبلة".