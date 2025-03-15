مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
15:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
18:30

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

عبد الحميد بسيوني يعلق على قائمة منتخب مصر

09:48 م السبت 15 مارس 2025

عبد الحميد بسيوني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

علق عبدالحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، على اختيارات حسام حسن مدرب الفراعنة لمعسكر مارس المقبل.

ويخوض منتخب مصر مواجهتي إثيوبيا وسيراليون المقرر يومي 21 و25 مارس في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال بسيوني في تصريحات خاصة لمصراوي:"اختيار قائمة منتخب مصر حق أصيل للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وهو الوحيد الذي يملك هذا القرار.".

وأضاف:"آراؤنا لا تؤثر، لأن المدير الفني هو الأقرب للاعبين والأدرى بمتطلبات المرحلة".

وتابع حديثه:"أنا بحترم اختيارات حسام حسن ودائمًا أدعمه، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب في مشواره المقبل".

وأتم حديثه قائلاً:"إن شاء الله نحقق أحلامنا سواء بالتأهل إلى كأس العالم أو بالفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، فهذا هو حلمي وحلم كل مصري يعشق كرة القدم".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبد الحميد بسيوني منتخب مصر طلائع الجيش حسام حسن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد
نشرة الفتاوى| حكم قضاء الصلاة عن المتوفى والطلاق عن طريق الهاتف وأحكام مهمة يوضحها المفتي
وجوه مستبشرة وقلوب فرحة.. 11 لقطات ومشاهد من إفطار المطرية