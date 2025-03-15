عبد الحميد بسيوني يعلق على قائمة منتخب مصر

كتب - نهى خورشيد

علق عبدالحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، على اختيارات حسام حسن مدرب الفراعنة لمعسكر مارس المقبل.

ويخوض منتخب مصر مواجهتي إثيوبيا وسيراليون المقرر يومي 21 و25 مارس في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال بسيوني في تصريحات خاصة لمصراوي:"اختيار قائمة منتخب مصر حق أصيل للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وهو الوحيد الذي يملك هذا القرار.".

وأضاف:"آراؤنا لا تؤثر، لأن المدير الفني هو الأقرب للاعبين والأدرى بمتطلبات المرحلة".

وتابع حديثه:"أنا بحترم اختيارات حسام حسن ودائمًا أدعمه، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب في مشواره المقبل".

وأتم حديثه قائلاً:"إن شاء الله نحقق أحلامنا سواء بالتأهل إلى كأس العالم أو بالفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، فهذا هو حلمي وحلم كل مصري يعشق كرة القدم".