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جوارديولا يعلق على أداء عمر مرموش أمام برايتون

09:07 م السبت 15 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

أشاد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأداء النجم المصري عمر مرموش لاعب الفريق اليوم أمام برايتون، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالبريميرليج.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفريق الإنجليزي: "قدمنا اليوم أداء أفضل من المباراة السابقة أمام نوتنجهام، ونجحنا في الكثير من المواجهات الفردية".

وأضاف: "دوكو قدم أداءً رائعا في اللقاء، كذلك مرموش الذي ظهر بشكل جيد جدا وكان رائعا، بنجاحه في تسجيل هدف وصناعة آخر في اللقاء".

واختتم جوارديولا تصريحاته: "يتبقى لنا في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 9 مباريات، مما يعني أننا أمامنا 9 نهائيات".

ونجح عمر مرموش اليوم، في تسجيل هدف مان سيتي الثاني في اللقاء، بالإضافة إلى حصوله على ركلة الجزاء الذي سجل منها النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الأول للسيتي.

ويذكر أن التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، حسم نتيجة مباراة ليفربول أمام برايتون، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ29 ببطولة الدوري الإنجليزي.

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جوارديولا عمر مرموش تصريحات جوارديولا عن مرموش مباراة مان سيتي وبرايتون
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