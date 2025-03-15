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عمرو أديب يعلق على هدف عمر مرموش في مرمى برايتون

07:53 م السبت 15 مارس 2025
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    عمرو أديب ووليد الفراج
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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كتب - يوسف محمد:

علق الإعلامي عمرو أديب، على هدف النجم المصري عمرو مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في مرمى برايتون اليوم.

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حسم نتيجة مباراة مان سيتي أمام برايتون، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ29 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وكتب أديب عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "عمر مرموش يا جماعه جاب جول دلوقتى اقوى من مدفع رمضان".

وشارك مرموش رفقة السيتي خلال الموسم الحالي في 10 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف جميعهم في "البريميرليج".

ويذكر أن اللاعب صاحب ال 25 عاما، انضم إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق فرانكفورت الألماني.

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عمر مرموش الدوري الإنجليزي تعليق عمرو أديب على هدف مرموش اليوم مباراة ليفربول وبرايتون
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