التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

متابعة- يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، نتيجة مباراة مان سيتي أمام نظيره برايتون، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 29 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ29 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبهذه النتيجة رفع فريق مانشستر سيتي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 48 في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج، فيما رفع فريق برياتون رصيده إلى النقطة رقم 47 في المركز السابع بجدول الترتيب.

وشهدت المباراة تسجيل النجم المصري عمر مرموش هدف مان سيتي الثاني في اللقاء، إلا أن هذا الهدف لم يكن كافيا لمنح فريق بيب جوارديولا الفوز.

ويدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان، سافينيو.

خط الهجوم: دوكو، عمر مرموش، إيرلينج هالاند.

أبرز أحداث مباراة مان سيتي وبرايتون

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 9: ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي حصل عليها عمر مرموش.

الدقيقة 11: إيرلينج هالاند يسجل الهدف الأول لمان سيتي من نقطة الجزاء.

الدقيقة 21: إستوبينيان يحرز هدف التعادل لبرايتون.

الدقيقة 29: تسديدة من هالاند تخرج أعلى.

الدقيقة 39: عمر مرموش يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 48: عبد القادر خوسانوف يسحرز الهدف الثاني لبرايتون بالخطأ في مرماه.

الدقيقة 54: تسديدة من جوندوجان لاعب مان سيتي، يتصدى لها حارس برايتون.

الدقيقة 64: تسديدة متوما لاعب برايتون يتصدى لها حارس مانشستر سيتي.

الدقيقة 75: رأسية من هالاند لاعب مان سيتي تصل سهلة في يد حارس برايتون.

الدقيقة 79: رأسية من لاعب مانشستر سيتي ترتطم بالقائم.

الدقيقة 89: خطأ لصالح مان سيتي على حدود منطقة جزاء برايتون.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة.