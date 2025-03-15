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موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

04:14 م السبت 15 مارس 2025
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    محمد كنو لاعب الهلال السعودي (11)
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    محمد كنو لاعب الهلال السعودي (2)
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    محمد كنو لاعب الهلال السعودي (1)
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    سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي
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    جماهير الهلال السعودي
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كتب - محمد الميموني:

يواجه الهلال نظيره التعاون اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي الممتاز لموسم 2024-25.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد الملك عبدالله وتنقل المباراة عبر قناة SSC sports الراعي الرسمي للدوري السعودي الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي، كوليبالي، حسان تمبكتي، حمد اليامي.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، كايو سيزار.

خط الهجوم: سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو، مالكوم.

ترتيب الهلال والتعاون في الدوري السعودي:

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 54 نقطة بينما يحتل التعاون المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

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مباراة الهلال والتعاون الدوري السعودي
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