سلط موقع ليفربول إيكو الضوء على دموع محمد صلاح النجم المصري بصفوف الريدز عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وأشار الموقع الإنجليزي، عبر تقرير مطول له اليوم السبت، أن الدموع ربما تكون لغموض موقف محمد صلاح مع ليفربول مما دفعه للبكاء عقب وداع دور ي أبطال أوروبا أو لرغبته في حصد الكرة الذهبية وتبدد أحلامه بعد وداع دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد ودع النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا بالخسارة بركلات الترجيح بنتيجة (4-1) بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الريدز بهدف نظيف والإياب في وقتها الأصلي بفوز فريق باريس سان جيرمان بالنتيجة ذاتها.

وكانت حظوظ محمد صلاح في صراع الكرة الذهبية، قد تراجعت بعد توديع الريدز لدوري أبطال أوروبا بحسب تقرير نشره موقع "بلانيت فوتبول"، الذي أوضح أن البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، أصبح المرشح الأبرز لحسم الكرة الذهبية، بعد الأداء الذي ظهر مع الفريق الكتالوني، والتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بالفوز على بنفيكا.

وأشار التقرير إلى أن رافينيا يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 11 هدفًا بعد تسجيله هدفين في مباراتي الذهاب والإياب ضد بنفيكا، وحتى الآن سجل 27 هدفًا و19 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

ونوه التقرير إلى أنه على الرغم من أن صلاح هو الوحيد الذي سجل أهدافا أكثر من لاعب برشلونة، إلا أن توديع دوري الأبطال تسبب في تراجعه للمركز الثالث خلف لاعب ريال مدريد مبابي، بعدما كان قريبًا من أن يصبح ثاني أفريقي يفوز بالجائزة.

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