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"حديث مطول".. أول تعليق من نيمار على استبعاده من قائمة البرازيل

02:52 م السبت 15 مارس 2025
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    نيمار - البرازيل
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى النجم البرازيل نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس في بلاده بعد استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب التي ستخوض مواجهتي كولومبيا والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكتب نيمار عبر حسابه بمنصة انستجرام، اليوم السبت:"كانت العودة قريبة جدًا ولكن لن أتمكن من ارتداء أثقل قميص في العالم، تحدثنا مطولًا والجميع يعلم رغبتي الكبيرة في العودة، لكننا اتفقنا على عدم المخاطرة لأكون مستعدًا بشكل أفضل وأكون خاليًا تمامًا من الإصابات".

وأتم نيمار تدوينته بقوله:"شكرًا لكل من أرسل لي رسائل دعم".

ولم يمثل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا منتخب بلاده منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة ضد أوروجواي في أكتوبر 2023.

ويستضيف منتخب البرازيل نظيره الكولومبي يوم الجمعة الموافق 21 مارس على أن يحل ضيفاً على نظيره الأرجنتيني يوم الأربعاء 26 مارس.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الخامس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم برصيد 18 نقطة.

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